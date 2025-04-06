Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги

В честь дня рождения Маргариты Симоньян, главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил её церковным орденом равноапостольной княгини Ольги III степени.
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