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Чуть язык не проглотила, когда попробовала…два рецепта из кабачка

Всем большой привет! Сегодня делюсь с вами вкуснейшими, быстрыми, легкими рецептами из кабачка, все настолько просто, нарезал, добавил специи, перемешал и в духовку, а в итоге такая вкуснота, что чуть «язык не проглотила», когда попробовала.

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