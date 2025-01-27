На Антоновском кладбище деревья рухнули на могилы

Горожане призывают властей и обслуживающие организации обратить внимание на ситуацию. Помимо расчистки территории, необходима проверка состояния остальных деревьев, чтобы предотвратить возможные новые повреждения.
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