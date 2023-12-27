Аксёнов: Чем больше «ждунов» уедет из Крыма на Украину – тем лучше

Политнавигатор В уходящем году от реализации национализированного имущества украинских политиков и олигархов Крым выручил 2,3 миллиарда рублей.
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