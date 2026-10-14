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Царьград

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Люди потеряли доступ к деньгам на счетах из-за атаки на дата-центр. Что делать, сказал IT-аналитик: "Другого варианта нет"

Люди потеряли доступ к деньгам на счетах из-за атаки на дата-центр. Что делать, сказал IT-аналитик: "Другого варианта нет"

Некоторые люди в России потеряли доступ к своим деньгам на счетах из-за атаки на дата-центр "Яндекса" во Владимире.

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