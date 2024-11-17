СКР начал проверку по факту гибели в Петербурге солиста балета Шклярова

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку обстоятельств трагической смерти солиста балета Мариинского театра Владимира Шклярова, сообщили 16 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
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