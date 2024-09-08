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Кому же подыгрывает Владимир Путин?

Кому же подыгрывает Владимир Путин?

Наш Президент любит подшутить над заокеанскими «партнёрами», то есть над США. Правда, юмор у него чересчур тонкий и американцам он не по зубам: ну не понимают они шуток, которые выше пояса.

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