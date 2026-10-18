Разведывательный вертолет AH-6i потерпел крушение в районе саудовской провинции Наджран из-за технической неисправности, сообщил представитель Министерства обороны и Арабской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики 18 октября в соцсети X.
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