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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси о детях: «Им придется нести это бремя. Скажут: «Ты сын Месси и должен играть, как он». Бедняжки»

«Сегодня они маленькие и совсем невинные. Бедняжки, позже, когда они вырастут, им придется нести это бремя, и им скажут: «Ты сын Месси, ты должен играть, как он».

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