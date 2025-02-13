В своё время, при определении номенклатуры образцов современного вооружения, планируемых приобрести в Российской Федерации, военно-политическим руководством Беларуси было принято решение отдавать приоритет тем образцам, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине.