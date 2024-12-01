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Закон, порядок, государство

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Региональное Управление военной полиции (по Ленинградскому военному округу) отмечает 13 лет со дня образования военной полиции МО РФ

Региональное Управление военной полиции (по Ленинградскому военному округу) отмечает 13 лет со дня образования военной полиции МО РФ

Даже в свой профессиональный праздник военнослужащие военной полиции Ленинградского военного округа не покидают поста.

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