Путин вспомнил историю про рыбака и «ветер с Востока»

Во время пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин вспомнил давнюю историю о том, как в Германии рыбак жаловался на плохой клев из-за «ветра с Востока».
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