Дипломат Платошкин назвал фуфлом документы о просьбе Ельцина принять РФ в НАТО

В связи с истечением срока секретности и отсутствием повода продлевать ее, США раскрыли данные стенограммы беседы бывшего президента России Бориса Ельцина с американским экс-лидером Биллом Клинтоном о том, что РФ должна была первой присоединиться к НАТО.
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