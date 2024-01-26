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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Дипломат Платошкин назвал фуфлом документы о просьбе Ельцина принять РФ в НАТО

В связи с истечением срока секретности и отсутствием повода продлевать ее, США раскрыли данные стенограммы беседы бывшего президента России Бориса Ельцина с американским экс-лидером Биллом Клинтоном о том, что РФ должна была первой присоединиться к НАТО.

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