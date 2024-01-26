Дипломат Платошкин назвал фуфлом документы о просьбе Ельцина принять РФ в НАТО

В связи с истечением срока секретности и отсутствием повода продлевать ее, США раскрыли данные стенограммы беседы бывшего президента России Бориса Ельцина с американским экс-лидером Биллом Клинтоном о том, что РФ должна была первой присоединиться к НАТО.