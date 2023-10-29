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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Неудачники

Неудачники

Вообще-то, Сидоров умел только одно. И это одно он делал очень хорошо - он умел терять. Всё, что он приобретал или создавал, он терял.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Прекрасно ,Олег!Спасибо за кусочек ДОБРОГО МИРА!
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2 д.
Элеонора Коган
Спасибо за доброту вам, Олег!!!И Сидоров и котик и собачка нашли свой дом и хозяев!!!И всё у них будет хорошо!!!Эх, мне бы такого Доброго Ангела!!!Где вы, милый?
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2 д.
Надежда Каштанова
спасибо за доброту
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2 час.

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