Небензя: согласие Киева на перемирие будет прелюдией к переговорам

Москва надеется, что Украина согласится на объявленное президентом России Владимиром Путиным временное перемирие, и такое решение Киева могло бы стать прелюдией к прямым российско-украинским переговорам, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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