Французские силовики арестовали более 800 демонстрантов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен во вторник, 21 марта, заявил, что за последние несколько дней в ходе акций против пенсионной реформы полиция взяла под стражу около 850 человек за различные нарушения, – сообщает телеканал BFM.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен во вторник, 21 марта, заявил, что за последние несколько дней в ходе акций против пенсионной реформы полиция взяла под стражу около 850 человек за различные нарушения, – сообщает телеканал BFM.
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