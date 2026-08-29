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Аргументы и Факты

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Вертолет Трампа едва не столкнулся с самолетом из-за проблем с радиосвязью

Вертолет Трампа едва не столкнулся с самолетом из-за проблем с радиосвязью

Проблемы со связью, которые могут быть вызваны строительными работами в Белом доме, едва не привели к столкновению президента США Дональда Трампа с пассажирским самолетом, пишет Mirror, ссылаясь на предварительные данные расследования, проводимого Национальным советом по безопасности на транспорте.

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