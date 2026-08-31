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Татар-информ

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В Набережных Челнах за последние годы построили 11 школ и 20 детсадов

В Набережных Челнах за последние годы построили 11 школ и 20 детсадов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов За последние годы в Набережных Челнах построили 11 новых школ и 20 дошкольных образовательных учреждений.

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