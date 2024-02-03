Россиян предупредили об опасной функции в WhatsApp

Эксперт Закарян: новая функция в WhatsApp помогает мошенникам собирать данные Запущенная WhatsApp в 2023 году возможность демонстрировать экран во время видеозвонка помогает злоумышленникам собирать личные данные граждан.
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