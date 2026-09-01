Третий сезон "Ландышей" начали снимать в Казани: что ждёт героев

О чём сериал "Ландыши" Осторожно, спойлеры! Первый сезон музыкальной мелодрамы про избалованную столичную девушку Катю (Ника Здорик) и простого лейтенанта-танкиста Лёшу (Сергей Городничий) вышел в 2024 году.