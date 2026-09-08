Бессент: США стали посредником между Москвой и Киевом из-за нежелания Европы

Глава Минфина США Скотт Бессент на мероприятии, организованном изданием Breitbart, заявил, что Вашингтон возьмет на себя ключевую роль в урегулировании украинского кризиса, поскольку европейские страны отказываются от участия в подобных процессах.
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