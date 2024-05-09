Оставшиеся в России родственники Аллы Пугачевой погрязли в долгах и лишились квартиры

Родственники лишились квартиры, которую им подарила известная исполнительница.После того, как известная исполнительница Алла Пугачева сбежала из России в Израиль вместе с мужем и двумя детьми, ее родственникам в России оказалось несладко.
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