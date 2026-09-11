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Царьград

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Великая ложь: Малофеев назвал теракт 11 сентября 2001 года фальшивкой

Великая ложь: Малофеев назвал теракт 11 сентября 2001 года фальшивкой

Константин Малофеев развал официальную версию теракта 11 сентября фальшивкой и великой ложью.Оценивая официальную версию теракта, который произошел 11 сентября 2001 года в США, Константин назвал ее фальшивкой и великой ложью.

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