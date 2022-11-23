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Волонтер Наталья Лебедева: Солдаты чувствуют нашу поддержку

Волонтер Наталья Лебедева: Солдаты чувствуют нашу поддержку

Боевые действия на Донбассе длятся уже долгие 8 с половиной лет. Жители донбасской земли находятся на передовой в борьбе за свободу и независимость, за счастливое будущее без нацизма.

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