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Владимирские новости

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Владимирская областная больница в третий раз закупает рентгеновскую трубку

Владимирская областная больница в третий раз закупает рентгеновскую трубку

Ранее закупки трубки стоимостью ниже сорвались из-за жалобы УФАС и решения главврача. На трубки для всех нуждающихся медучреждений региона выделили свыше 100 млн рублей.

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