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Выборы в Белоруссии пообещали провести чисто и аккуратно

Выборы в Белоруссии пообещали провести чисто и аккуратно

Выборы президента в Белоруссии пройдут «чисто и аккуратно». Так на выступлении в Воложине (Минская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании, пообещал президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

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