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Петербургский дневник

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Развожаев: над Черным морем была сбита противокорабельная ракета «Нептун» ВСУ

Развожаев: над Черным морем была сбита противокорабельная ракета «Нептун» ВСУ

Ее подбили на значительном отдалении от берега Противокорабельную ракету «Нептун» украинской армии сбили над Черным морем у Севастополя, рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном телеграм-канале.

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