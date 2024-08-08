Развожаев: над Черным морем была сбита противокорабельная ракета «Нептун» ВСУ

Ее подбили на значительном отдалении от берега Противокорабельную ракету «Нептун» украинской армии сбили над Черным морем у Севастополя, рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном телеграм-канале.
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