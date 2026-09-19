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Рязанские новости

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Явка на выборах в Рязанской области составила 41,14%

Явка на выборах в Рязанской области составила 41,14%

Явка избирателей в Рязанской области на второй день выборов депутатов Госдумы составила 41,14%. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.

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