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Царьград

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Уральцы защищают водителя автобуса, который ушел по магазинам посреди рейса

Уральцы защищают водителя автобуса, который ушел по магазинам посреди рейса

Люди боятся остаться совсем без транспорта. Но как же правила? В Екатеринбурге разгорелся жаркий спор из-за поступка водителя 77-го автобуса.

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