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Аргументы недели

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Философ предупреждает: ИИ может стать новой формой тоталитарной власти

Философ предупреждает: ИИ может стать новой формой тоталитарной власти

Израильский историк и философ Юваль Ной Харари, автор книг «Homo Deus» и «21 урок для XXI века», в своей новой работе «Nexus» поднимает тревогу по поводу стремительного развития искусственного интеллекта.

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