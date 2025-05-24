В Новосибирской области завершились сборы кинологов МЧС России

В Сибирском спасательном центре МЧС России за неделю учебно-методических сборов 20 кинологических поисково-спасательных расчетов ведомства Сибирского федерального округа и Камчатского края обменялись передовым опытом по поиску пропавших и пострадавших людей.
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