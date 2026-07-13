В Свердловской области открыли новый мемориал участникам СВО

Гранитный памятник с образом бойца и символом Z установлен на центральной площади поселка Верхняя Синячиха (Алапаевский район Свердловской области) рядом с монументом воинам Гражданской и Великой Отечественной войн.
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