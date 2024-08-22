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Закон и Порядок

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Теперь всё серьёзно: Россия готовит беспрецедетные решения по мигрантам. Озвучены долгожданные пункты

Теперь всё серьёзно: Россия готовит беспрецедетные решения по мигрантам. Озвучены долгожданные пункты

Фото: коллаж Царьграда. В России готовят беспрецедентные решения в миграционной политике. Теперь всё серьёзно: спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, какие именно пункты будут рассмотрены в парламенте.

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