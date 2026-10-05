Хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии

Подконтрольный хуситам из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Координационный центр гуманитарных операций призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии.
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