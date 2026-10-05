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Газета.ру

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Хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии

Хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии

Подконтрольный хуситам из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Координационный центр гуманитарных операций призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии.

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