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Царьград

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Франс Пресс: "Нацобъединение" вошло в руководство Сената Франции

Франс Пресс: "Нацобъединение" вошло в руководство Сената Франции

"Национальное объединение" Марин Ле Пен впервые вошло в руководство французского Сената, получив место благодаря выборам 27 сентября.

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