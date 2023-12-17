Дана Уайт: «Хотел бы, чтобы Тони Фергюсон завершил карьеру»

«Я бы хотел, чтобы Тони Фергюсон завершил карьеру», – сказал президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 296.
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