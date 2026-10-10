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Суд арестовал бывшего главу управления лесного хозяйства Минобороны

Суд арестовал бывшего главу управления лесного хозяйства Минобороны

Бывшему руководителю управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны РФ предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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