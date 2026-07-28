МЧС ликвидировало пожар на складе во Владимире: причины названы

Во Владимире пожарное подразделение МЧС завершило ликвидацию огня в складском помещении. Предварительно установлено, что причиной происшествия стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.
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