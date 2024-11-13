Школьница из Луганска Савенкова призвала Трампа закрыть сайт «Миротворец»

Школьница из Луганска Фаина Савенкова, которая попала в базу украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России по решению суда), призвала избранного президента в США Дональда Трампа закрыть этот сайт, а его создателей привлечь к уголовной ответственности.