💡 Сегодня в Красногвардейском районе частично ограничили подачу электроэнергии Глава местной администрации Василий Грабован сообщил, что с 11:00 до 17:00 электроснабжение отключили в связи с проведением плановых работ на сетях.
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