«Я скучаю по моему Михаэлю». Ральф Шумахер – о состоянии брата

«Я скучаю по моему Михаэлю». Ральф Шумахер – о состоянии братаLAT Images / MercedesБывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер рассказал, что за десять лет с момента трагедии в Мерибеле его старший брат Михаэль так и не вернулся к привычной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии