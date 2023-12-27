«Я скучаю по моему Михаэлю». Ральф Шумахер – о состоянии брата

«Я скучаю по моему Михаэлю». Ральф Шумахер – о состоянии братаLAT Images / MercedesБывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер рассказал, что за десять лет с момента трагедии в Мерибеле его старший брат Михаэль так и не вернулся к привычной жизни.