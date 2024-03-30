На телеканале «Регион 29» вышел новый выпуск программы «Экологично»

«Мало ль мусора, грязи и дыма для планеты нашей ранимой» — эти строки принадлежат новодинской поэтессе и журналистке Любови Мироновой«Мало ль мусора, грязи и дыма для планеты нашей ранимой» — эти строки принадлежат новодинской поэтессе и журналистке Любови МироновойВ своей книге стихов «Светотени» она обращает внимание читателей на большую экологическую проблему.