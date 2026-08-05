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62ИНФО | Новости Рязани

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На двух рязанцев завели дело за незаконное получение соцвыплат

На двух рязанцев завели дело за незаконное получение соцвыплат

В апреле 2024 года 39-летний и его 37-летняя родственница фиктивно зарегистрировались в одном из населенных пунктов, расположенных в Михайловском районе, который находится в зоне с льготным социально-экономическим статусом после аварии в Чернобыле.

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