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Надаль о словах Джоковича, что испанец запугивал его своим поведением в раздевалке: «У меня никогда не было такого намерения. Я так готовлюсь перед выходом на корт»

Джоковича «бесило», когда в раздевалке «Ролан Гаррос» испанец прыгал, бегал спринты и громко слушал музыку в наушниках: «На ранних этапах карьеры я не понимал, что все это часть сценария».

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