Руководитель Просветительского отдела ЗИЛАРТа Юлия Григорьева рассказала «Снобу», как музей учит современного человека тонкому искусству пауз, почему внимание стало одним из самых дефицитных ресурсов и как вернуть его себе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума вводит шт...
- У первого пациент...
- МЕ В Норвегии более ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым