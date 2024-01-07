Трамп: Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить США до выборов

Бывший американский лидер США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты еще до президентских выборов, передает РИА Новости РИА Новости.
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