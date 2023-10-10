Шестьдесят томов об одном теракте // Уголовное дело Дарьи Треповой проверят в надзоре

Главное следственное управление (ГСУ) СКР направило в Генпрокуратуру материалы резонансного уголовного дела о теракте, в результате которого был убит военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.
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