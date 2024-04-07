Губернаторы отреагировали на предложение вооружиться после нападения на Андрея Чибиса

Фото: ТАСС\DPA С инициативой выступил депутат Заксобрания Алтайского края Сергей Малинкович. Он обратился к директору Росгвардии Виктору Золотову и заявил, что главам регионов нужно не только выдать оружие, но и научить с ним обращаться.
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