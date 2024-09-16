Здравствуй, молодость! Если вы пережили 90-е, значит, не пройдете этот тест: угадайте самые популярные хиты группы «Комбинация»

«Вишневая девятка» или «Бухгалтер», «Russian Girls» или «American Boy»? В 90-е каждый утюг в стране распевал эти хиты! А сохранились они в вашей памяти? Вспомните молодость и проверьте себя! фото: kombinaciya.
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