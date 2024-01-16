Мэр Ялты оценила ход капремонта здания для Центра поддержки в Алупке

Мэр Ялты Янина Павленко вместе с депутатами Госсовета РК Валерием Коваленко и Оксаной Сергиенко посетила объект капитального ремонта в Алупке, где будет размещаться Центр поддержки «Переправа» - общественная организация, помогающая нуждающимся людям.
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